Anita Olivieri commette un’altra gaffe e intervengono gli ambientalisti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) In queste orene ha sparata un'altra delle sue,ndo l'ennesimae scatenando l'ira degliL'articolo proviene da Novella 2000.

Anita Olivieri ci ricasca ancora una volta e commette l'ennesimo scivolone : il web però in rivolta . Ecco cosa è accaduto L'articolo Anita Olivieri ... (novella2000)

Rosy Chin e Anita Olivieri sono state nuovamente criticate nella casa del Grande Fratello 2023 per aver preso alla leggera l’alzheimer. Infatti, ... (anticipazionitv)

Anita Olivieri ha pronunciato nuovamente una frase terribile contro le persone con disabilità che non è passata inosservata agli inquilini e al ... (anticipazionitv)

Stasera assisteremo al nuovo concorrente che dovrà abbandonare la Casa più spiata d'Italia: cosa ci rivelano le preferenze del web Vediamo a seguire chi rischia di uscire tra, Paolo ...... seppur non nominandole esplicitamente, tramite nomignoli o racconto degli accadimenti è facile capire che si riferiva a Massimiliano Varrese , Giuseppe Garibaldi e, oltre a 'vari ...È lunedì e come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa d'Italia, ...Anita veggente: ipotizza l’ingresso di un mago durante la festa a tema e poco dopo ne arriva uno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli ...