Andrea Delogu contro Chiara Ferragni | “Una cosa sciatta e disonesta”

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 gennaio 2024)criticaper aver guadagnato su un’iniziativa presentata come solidale. Secondo la conduttrice si tratta di un comportamento sciatto e disonesto. Durante l’ultima puntata del programma tv In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7,è stata chiamata a esprimersi sul caso della presunta truffa del pandoro Balocco griffato, su cui è in corso un’indagine della Procura di Milano. Inizialmente la conduttrice sembra scegliere una linea morbida nei confronti dell’influencer: “Ha costruito tanto sull’immagine e sulla fiducia della gente. E ha creato un lavoro che prima non c’era: saprà uscirne fuori, saprà spiegare e fare ammenda. Non può far crollare un impero così grande”, ha osservato. E ...