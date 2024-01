Andrea Dellabianca presidente nazionale di Compagnia delle Opere Il nuovo direttivo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Consigliodi, riunitosi oggi, ha ufficializzato il rinnovo degli organi associativi per il prossimo quadriennio. In tale occasione ha nominatoe Alessandro Bracci, Massimiliano Tonarini e Felice Vai come vicepresidenti dell’Associazione. Il Consiglio ha anche nominato Mauro Cattaneo Direttore Generale della. Imprenditore attivo da anni nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli, fondatore edi Notess,è stato nell’ultimo trienniodelladi Milano ...