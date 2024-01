Anche a Un posto al sole sbarcano i terrapiattisti

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A Upas. O meglio, gli Stop5g. La parte tocca al vigile Cotugno. Il pubblico ufficiale si rifiuta di dare una bustina di zucchero a Guido, il suo superiore, perchè dentro c’è il 5g. “C’è scritto sulla bustina” insiste. Diego gli spiega che 5g sono i 5 grammi di zucchero contenuti all’interno. Ma il vigile è irremovibile “fa parte del complotto che quelli stanno facendo contro di noi”. Ancora una volta ci voleva Upas per portare in tv l'informazione contro le credulità. E sembrerà un’esagerazione, ma purtroppo nel paese reale è proprio cosi. Quanti credono che il 5g faccia male e sia parte di un complotto? Molti di questi sono entrati in parlamento. Non solo i grillini, maPd e Verdi si oppongono. Un mese fa la commissione Industria del Senato ha approvato un emendamento al ddl Concorrenza che prevede ...