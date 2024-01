Amici news | Sangiovanni racconta il dramma vissuto dopo la rottura con Giulia Stabile | il toccante racconto

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Aveva fatto molto scalpore la fine della relazione tra, storia nata ade terminata senza una reale causa. Si era parlato di complicità ormai svanita, così come obiettivi di vita differenti, ma la verità non è mai venuta a galla. Ora però il cantante vicentino spiega all’Ansa come ha passato il periodolacon la ballerina. Un periodo duro che ha affrontato prendendosi del tempo. Da qui una sorta di rinascita che lo riporterà sul palco di Sanremo 2024.e le parolelaconAi tempi didi Maria De Filippi e anchel’uscita del programma, ...