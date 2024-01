Amici 23 spoiler | dopo Mew e Matthew altre due allieve sarebbero pronte ad abbandonare | l’indiscrezione

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 15 gennaio 2024)23l’abbandono di Mew eanche duead andare via dalla scuola del talento?che preoccupa i fan del talent.23Mew edueadl’uscita di scena di Mew e, andati via per motivi personali (questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.