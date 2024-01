Amici 23 | Maria De Filippi non si sbilancia sul ritiro di Mew e Matthew | ecco i probabili motivi

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024)Deha parlato dell’abbandono volontario di Mew edurante l’ultima puntata di23, anche se non si è esposta troppo riguardo al motivo per cui i due cantanti hanno deciso di lasciare il talent show di Canale 5. Dietro a questa mossa della conduttrice potrebbero celarsi ragioni ben più profonde di quello che si è detto fino ad ora. Perché la Denon ha spiegato davvero come sono andate le cose con i due allievi?23: le parole diDelasciano interrogativi L’addio dei due cantanti era stato già accennato durante una puntata del daytime, per questo motivo i telespettatori si aspettavano cheDene spiegasse più dettagliatamente le ragioni durante il ...