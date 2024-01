America Ferrera | ancora un potente discorso sull’uguaglianza | “Siamo tutti degni di essere visti”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Impossibile dimenticare il monologo diall’interno di Barbie, film che nel 2023 oltre a sbancare il botteghino e aver vinto un’infinità di premi, ci ha regalato una nuova visione del mondo femminile. Undi ispirazione, che è risuonato in molte menti e che ha reso laun esempio per moltissime donne e non solo. Ora, l’attrice ha regalato un’altra volta il suo punto di vista, e per farlo ha deciso di scegliere il placo dei Critics Choice Awards. Ildiai “Critics Choice Awards” Durante la serata di premiazione dei Critics Choice Awards hanno brillato moltissimi volti della cinematografia. La vera stella è stata peròche, premiata ...

... Lezioni di Vita' Emily Blunt per "Oppenheimer" Danielle Brooks per "Il Colore Viola"per "Barbie" Jodie Foster per "Nyad" Julianne Moore "May December" Miglior attore/attrice giovane ...Credits: Getty Imagesin ALBERTA FERRETTI e gioielli POMELLATO . Credits: Getty Images Dua Lipa in PRADA . Credits: Getty Images Lily Gladstone in CHRISTIAN SIRIANO. Credits: Getty ...Stasera, lunedì 15 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Monia La Ferrera ha avuto una vera e propria crisi e ha palesato ...La stagione dei premi a Hollywood, inaugurata la scorsa settimana dai Golden Globes, continua con un’altra importante serata per chi lavora dietro e davanti la macchina da presa. Parliamo dei Critics’ ...