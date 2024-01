Ambrosini | «Stimo Arnautovic Inter | la Supercoppa può influire!»

(Di lunedì 15 gennaio 2024)si esprime su, seconda linea dell’attacco dell’. Poi l’ex giocatore parlando del duello con la Juventus introduce il tema. ESTIMATORE ? L’vento di Massimoa Sunday Night Square su Dazn: «Non possiamo considerare il Milan fuori dalla lotta scudetto, ma è comunque molto complicato. Attacco? Continuo ad essere un estimatore di. Lui ha quell’età per gestire questa situazione. Col Verona sfortunato, Sanchez può fare meglio. Quello che può influire sull’è che questa coppa potrebbe permettere alla Juventus di presentarsi davanti il 4 febbraio, partita che conta tantissimo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

L'Italia domina i Campionati europei di pattinaggio a Kaunas, in Lituania: Matteo Guarise e Lucrezia Beccari hanno conquistato l'oro nella gara delle coppie di artistico mentre l'altra coppia azzurra ...Condividi questo su WhatsApp Gabriella Bruccoleri, dirigente scolastica, esprime sentimenti contrastanti sulla fusione della Guarino e la gioia per l’autonomia riconquistata dall’Ambrosini. In sei ann ...