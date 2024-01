Amadeus sgancia la bomba | Verrà ospite a Sanremo | cos' ha scoperto

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sarà Russell Crowe l'internazionale di2024. Lo ha annunciato il direttore artistico del festival, in collegamento con Fiorello a Viva Rai 2. Il conduttore, in particolare, ha mostrato un video messaggio dell'attore premio Oscar che conferma la propria partecipazione alla kermesse ligure. “Sono felice di essere stato invitato come– ha dichiarato l'attore neozelandese -. Tra l'altro hodi avere origini italiane, ad Ascoli Piceno. Ciao italiani, al mio segnale scatenate l'inferno”, ha concluso citando una battuta del film che lo ha resto famoso in tutto il mondo, "Il Gladiatore". Si tratta di un personaggio internazionale innamoratissimo dell'Italia, soprattutto di Roma, da lui definita come "la città dove il mio cuore batte più forte". Tanto che ha ricevuto anche ...

