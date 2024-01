Amadeus | «L’Inter mi cambierà l’umore al Festival Priorità scudetto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024), da grande tifoso del, esprime le sue sensazioni sulla stagione nerazzurra. Poi una battuta sulla sfida alla vigilia deldi Sanremo che potrebbe influire sul suo umore.si prepara alla sua quinta conduzione deldi Sanremo ma non smette di pensare alla sua Inter. Di seguito le considerazioni dell’ospite di Radio Sportiva: «Spero proprio di festeggiare la seconda stella, ci tengo molto. Mi hanno chiesto la mia, Champions League o. Io ho detto molto sinceramente che quest’anno per me loè importante. Ad oggi la squadra di Inzaghi sta giocando bene. Alla vigilia deldi Sanremo c’è quel-Juventus che andrà a ...