Amadeus e Fiorello non solo Sanremo | l’annuncio della Rai fa sperare i fan | sta per succedere qualcos’altro

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Cosa bolle in pentola per? I due artisti stanno per tornare insieme al Festival die non. Quella composta dae daè una delle coppie più amate nel mondo dello show business italiano. I due celebri artisti non mancano mai di regalare una risata al loro affezionatissimo pubblico, che ormai non si perde nessuna novità che li riguarda. Novità in arrivo per– (cityrumors.it)È di qualche settimana fa la notizia che, tra i co-conduttoriprossima edizione del Festival di, ci sarà anche. Lo showman originarioSicilia affiancherà l’amico e colleganel corso dell’ultima ...