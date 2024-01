Almeno 2 motivi per attendere la One UI 6 1 | grafici e non solo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si fanno sempre più interessanti le notizie relative al prossimo aggiornamento dell’interfaccia One UI 6.1. Già più volte è stato ribadito come la prossima versione dell’interfaccia software proprietaria di Samsung introdurrà funzioni di intelligenza artificiale sui nuovi Samsung Galaxy S24 e (in parte) anche sui dispositivi meno recenti. Quello che vogliamo sottolineare invece oggi è di come la grafica dell’orologio della schermata di blocco del telefono sarà del tutto personalizzabile, così come si preannuncia una migliore fluiditò nelle animazioni software per i device supportati. Tutte le ultime novità condivise in questo articolo sono state messe in risalto dal noto informatore Ice Universe. Quest’ultimo si è dimostrato nel tempo come sempre ben informato di qualsiasi anticipazione hi-tech: motivo in più per credere a quanto riportato in merito alla schermata di blocco prevista ...