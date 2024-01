Almanacco del 15-01-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 15 gennaio 2024)del giorno e deve iniziare una nuova settimana il lunedì 8 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Apollinare il nome deriva dal nome del Dio della mitologia greca Apollo il suo significato può essere interpretato con sacro ad Apollo verbi dice Chi risparmia minuti guadagna le ore i nati di oggi Leonardo Sciascia Elvis Presley David Bowie e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 8 gennaio del 1930 si celebrano nella cappella Paolina del Quirinale le nozze del Principe Umberto II di Savoia con Maria Josè principessa del Belgio 8 gennaio 1972 vita di Leonardo Da Vinci viene esposta alla National Gallery di Washington al Metropolitan Museum New York sarà vista da per milioni e 700 mila visitatori ancora per coincidenza curiosa al 8 gennaio il giorno della morte di tre grandi personaggi della storia italiana pensate Marco ...

Avete mai preparato le orecchiette in casa? Oggi vi spieghiamo come fare e vi deliziamo con un’ottima ricetta delle orecchiette accompagnate alle ... (fremondoweb)

Qual è la musica migliore da ascoltare in gravidanza? “Rendere pan per focaccia” è uno dei modi di dire più comuni della lingua italiana ma, come ... (fremondoweb)

Vi siete mai chiesti quale sia la differenza tra favola e fiaba? Le due parole vengono spesso utilizzate come sinonimi per indicare lo stesso tipo ... (fremondoweb)

Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 1296 " Il Parlamento siciliano riunito al Castello Ursino di Catania riconosce Federico III come re di ...E' il 15° giorno dell'anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 350 giorni. Santigiorno: San Mauro (Monaco), protettore di zoppi, calderai, carbonai e giardinieri. ...Disponibile anche in Italia su Netflix, BitConned parla di criptomonete ma non di Bitcoin, nonostante che il titolo del documentario lascerebbe pensarlo. Parla dello scandalo Centra, il primo e il più ...Santi del 15 Gennaio In questo giorno, la Chiesa Cattolica celebra due santi particolarmente venerati: Sant’Arnolfo e San Mauro. Mauro apparteneva ad una famiglia senatoriale romana. Il nome del padre ...