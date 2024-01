Allegri “La Juve ha un futuro importante”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Rabiot sta bene e anche Chiesa sarà recuperato, sarà un valore aggiunto per domani. Come a Salerno e in altre partite chi viene in panchina può essere determinante. Valuterò se far scendere dal primo minuto Rabiot e dobbiamo fare delle valutazioni dietro visto che abbiamo Gatti e McKennie squalificati”. Massimilianoritrova due pezzi da novanta alla vigilia della sfida col Sassuolo, unica squadra finora capace di battere i bianconeri in campionato. “Il gruppo ha lavorato bene come sempre, conosciamo l'importanza della partita di domani, all'andata non fu una bella serata – ricorda– Il Sassuolo è una squadra con grandi qualità tecniche nei singoli e nel collettivo. Servirà una partitasotto l'aspetto tattico, concedere poco e avere quell'entusiasmo che abbiamo grazie ai risultati. Yildiz ...

TORINO (ITALPRESS) – “Rabiot sta bene e anche Chiesa sarà recuperato, sarà un valore aggiunto per domani. Come a Salerno e in altre partite chi viene ... (iltempo)

mette in guardia sul Sassuolo ., parola di Max: "Niente calcoli" ., le parole su Yildiz - Chiesa e l'Inter . Calciomercato: il tecnico non si sbilancia .mette in guardia ...Figurarsi a dire come si allena la". C'è la possibilità di andare in vetta alla classifica: " ...sulla crescita di Weah E poi Yildiz e Chiesa possono giocare assieme " Weah sta ...Torino, 15 gen. - (Adnkronos) - "La differenza è che l'Inter, e non solo da ora, ha una squadra costruita per vincere lo scudetto; mentre la Juventus ha iniziato un percorso diverso. È su questo che n ...È tempo di vigilia di campionato per la Juventus. I bianconeri tornano a giocare in Serie ... avversario che all’andata ha battuto i ragazzi di mister Allegri, firmando l’unica sconfitta stagionale.