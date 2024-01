Allarme Medici di Famiglia dato dallo Smi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) : “siamo a rischio aggressioni, il clima è teso e circolano notizie false” In una nota il Segretario Aziendale Smi Asl Napoli 1 Ernesto Esposito centro lancia l’: “il clima e’ teso, le notizie false circolate sui media, la campagna contro lana generale iniziata dai primi di gennaio 2024 possono innescare come un fulmine a ciel sereno aggressioni fisiche e verbali immotivate contro idi.Consentiamo aidi lavorare serenamente in trincea in questo picco di covid e influenza senza interferire provocatoriamente nel precario equilibrio del rapporto medico paziente. . “Lo Smi chiede alle istituzioni sanitarie preposte, alle forze dell’ordine, alla Prefettura di Napoli massima vigilanza per prevenire eventuali aggressioni fisiche aidi ...

Ai nuovi attacchi arrivati dallo Snami (sindacato autonomo dei) accompagnati da una diffida ...interessi corporativi non c'è bisogno di dire falsità e procurare così ingiustificatonella ...... Alfio Giulio, è stata pensata "per capire quali sono i primi campanelli di, come ... Quattro interventi affidati ad altrettantiparticolarmente impegnati sul fronte di questa malattia. A ...A dare l’allarme i suoi confratelli che non vedendolo arrivare per ... Russia: "Kiev combatte con vecchi e malati" Greg Campbell, giornalista Bbc, sopravvive a un incidente, ma i medici gli ...Un altro campanello d’allarme per il sistema sanitario è rappresentato dalla ... I reparti più in crisi sono però i Pronto soccorso, costretti a ricorrere ai cosiddetti medici gettonisti delle ...