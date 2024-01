Alieni in Brasile | il video fa il giro del mondo e scatena gli ufologi Un italiano svela il mistero video

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sono diventate virali in tutto ille immagini di due figure misteriose riprese su una collina di Ilha do Mel, isola a sud-est del, definitidagli autori del. Alcuni escursionisti hanno filmato quelli che credono essere creature extraterrestre. L’autrice del, Sara Dalete ha raccontato che stava facendo un’escursione con la sua famiglia quando si sono imbattuti in due strane figure. Secondo Sara, si muovevano molto velocemente e sembravano essere alte circa 3 metri. Ilè diventato virale in breve tempo. Persino un sito del governo brasiliano ha diffuso il, rendendo legittima e credibile la versione dell’escursionista brasiliana.in ...

Gli alieni sono sbarcati in Brasile ? Ne sembrerebbero convinti gli abitanti del paesino di Ilha Do Mel, nello stato del Paranà, che il 10 gennaio ... (cultweb)

... molto attivo sui social network e in particolare su 'X', ha condiviso a modo suo un filmato che ritrae strane figure, da qualcuno considerate aliene, sulle montagne di Ilha do Mel, in. ...BRASILIA () - Sono migliaia i video e le immagini che, ogni giorno, riempiono i social su presunti ...che crea maggiori allarmismi negli utenti ha a che fare con i presunti avvistamentiIl 30 dicembre Sara Dalete ha pubblicato su Instagram una serie di video che dovrebbero mostrare degli alieni alti oltre tre metri che camminano ...Alieni alti 3 metri avvistati in Brasile, Crouch: 'Ero con la famiglia, rispettate la privacy' Un filmato girato da alcuni alpinisti sulle montagne di Ilha do Mel, nella regione del Paranà in Brasile, ...