Alfabeto Happy Days

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A come ABC – Il 15 gennaio 1974, negli USA, il network TV ABC trasmette la prima puntata di. Andrà in onda per undici stagioni consecutive, fino al 19 luglio del 1984. In Italia la sit com – ma allora si chiamava semplicemente telefilm – arriva tre anni dopo su RAI 1, l’8 dicembre 1977, e durerà fino al 1987 B come Bob Brunner – Bob Brunner, sceneggiatore e produttore TV, è l’ideatore del personaggio di Fonzie e dei suoi modi di dire e di fare diventati, come si direbbe oggi, virali. C come Cunningham – Le storie digirano intorno alle vicende della famiglia Cunningham. Il capofamiglia, Howard, è un pacioso signore di mezza età – compie 45 anni in un episodio della 3a serie – e incarna lo stereotipo del “buon padre di famiglia americano”: saggio, conservatore – probabilmente vota ...