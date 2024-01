Alex ucciso a 14 anni per errore | fermato un 20enne La disperazione della madre

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è un fermo per l’omicidio del quattordicenne romenoandru Ivan,in un parcheggiometropolitana C Pantano, nel Comune di Monte Compatri, dopo essere stato raggiunto da due colpi di pistola: uno alla gamba e l’altro all’addome. Secondo proiettile che gli ha provocato un’emorragia interna fatale. Secondo amici e parentisarebbe stato“per”. Le forze dell’ordine, guidate dalla Procura di Velletri, hannoun sospettato a Roma: si tratta di un. Cosa sta emergendo dalle indagini Secondo quanto emerso finora, il 14enne è statodopo una lite in un bar in zona Finocchio. A risultare decisive per le indagini, sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ...

Adesso chiede a chi hail figlio di costituirsi. E su: "Mi aveva regalato due pelouche. Adesso voglio che qualcuno mi spieghi perché è morto. Mio figlio era un bravo ragazzo e io continuo ...... in cui è statoAlexandru. Un via vai silenzioso degli amici che si sono abbracciati in lacrime. 'non meriti questa sorte. Manchi a tutti noi' c'è scritto su uno dei biglietti. 'Riposa in ...Un uomo di 24 anni è stato fermato durante la notte ed è accusato di aver preso parte all'omicidio di Alexandru Ivan, il minore di 14 anni ucciso per errore da due ...