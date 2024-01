ALDO VITALI | “I TELEGATTI SU CANALE 5? IMPENSABILI OGGI FIORELLO? CHE AUTOGOL HA FATTO RAI1 A NON VOLERLO” ESCLUSIVA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 15 gennaio 2024), direttore di Tv Sorrisi e Canzoni ovvero del settimanale più famoso e letto d’Italia, si racconta a BubinoBlog con una bella intervista rilasciata a Luca Germanò. Ciaoe benvenuto su BubinoBlog. È un vero onore poterti intervistare (gli do del tu solo dopo sua richiesta, ndr). Della tua vita si sa pochissimo ma so che per qualche anno prima del giornalismo ti sei dedicato al teatro. Houn provino con Luca Ronconi, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, per il suo laboratorio teatrale a Prato. Mi hanno sorprendentemente preso, hol’assistente alla regia e poi l’attore in tre spettacoli: il Calderon di Pasolini, La Torre di Hofmannstahl e L’uccellino azzurro di Maeterlinck, girando per l’Italia. Un’esperienza affascinante. Ma alla fine ...