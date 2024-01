Agricoltori di nuovo in piazza a Berlino | più di 8mila persone davanti alla porta di Brandeburgo per protestare contro il taglio dei sussidi – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Migliaia dihanno diinvasocon i loro trattori.di, secondo la polizia, hanno protestato circa 8500, arrivate con oltre 6mila mezzi. Secondo gli organizzatori della protesta, invece, ci sarebbero 30mila. Lo riDpa. Il ministro delle Finanze, Christian Lindner, è salito sul palco del raduno per giustificare i piani dideida parte del governo, ma è stato accolto da fischi e boati. Lindner si è dichiarato aperto ad alleggerire su altri fronti gli oneri per il settore. Come riDpa, al margine della protesta i presidenti dei tre gruppi parlamentari della coalizione di governo ...