Agoumé | fiducia da Sanchez Flores | «Ha un pregio | fortunati!»

Nella conferenza stampa prima della sfida di Copa del Rey contro il Getafe, Quique, tecnico del Siviglia, ha espresso la suanei riguardi di Lucién, arrivato da pochi giorni in prestito dall'Inter.– Lucienincassa ladi Quique, il suo nuovo tecnico dopo il passaggio dall'Inter al Siviglia. Queste le parole del tecnico nei confronti del centrocampista di proprietà nerazzurra: «Siamo fortunati che già parla spagnolo, questo gli permetterà di integrarsi facilmente nella squadra. È pronto, aiuterà tantissimo il fatto che si capisca con i compagni».