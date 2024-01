Adriano Panatta disgustato | Berrettini infortunato | le sue pesantissime parole

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Niente da fare: Matteosta vivendo un incubo. Il fastidio al piede destro lo tormenta, tanto che il romano si è ritirato sia prima del match del Kooyong Classic contro Dominic Thiem, sia nel primo turno degli Australian Open contro il greco Stefanos Tsitsipas. E il numero 18 al mondo nel 2001, Omar Camporese, ha detto che gli sembra “strano che Matteo provi a partecipare e poi si ritiri”, sulla sua situazione si è espresso anche il vincitore del Roland Garros 1976durante la Domenica Sportiva: “La rinuncia di Matteo (agli Australian Open, ndr) è un vero peccato perché era andato fino in Australia convinto di poter giocare e invece non è stato così — ha detto — Fatemi però dire una cosa: sono letteralmenteda quello che sta succedendo sui social contro questo ragazzo che viene ...

