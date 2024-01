Addio a Sossio Giametta | illustre filosofo frattese

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il mondo della cultura è in lutto per la scomparsa di, traduttore e giornalista nato a Frattamaggiore ben 95 anni fa., ilè morto a Bruxellesè morto a Bruxelles, dove ha lavorato per tre decenni presso il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Laureato in giurisprudenza, l’intellettuale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.