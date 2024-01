Adani | «L’Inter dipende da se stessa! Supercoppa? Formula già vista»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 gennaio 2024)vedelanciata, ma avvisa la squadra di Inzaghi di non sottovalutare la Juventus pronta ad approfittare di qualsiasi mezzo passo falso. L’analisi della giornata di Serie A (in attesa dei bianconeri) l’ex difensore la fa su Radio Deejay. UNA CONTRO TUTTE – Così Daniele: «Possiamo dire cheun po’ da se stessa? Cioè: compete contro di lei. Secondo me può condurre bene questa volata, però se molla occhio. Calcoliamo anche chel’ha perso due anni fa e in quel modo, l’anno scorso è arrivata a diciotto punti. LaItaliana dà fastidio? In realtà questala fanno già in Spagna da alcuni anni. Andiamo al sodo: i soldi controllano tutto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...