Accadde oggi | 15 gennaio | Filippo Galli ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) 15edAbbiamo scritto spesso di lui. Del venticinquennale dall’ultima gara con il Diavolo, del sessantesimo compleanno, dell’esordio in Serie A. Il 151984andava a segno per la prima volta, non solo con la maglia del Milan. Mark Strukelj invece realizzava l’unica rete in Serie A, la prima con la casacca della Roma.è il centenario dalla nascita di Marcel Domingo, che in Spagna con l’Atletico Madrid vinse da calciatore due campionati e da allenatore dei ‘Colchoneros’ uno ‘scudetto’ e una Coppa del Re. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.