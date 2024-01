“Abbiamo deciso così” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | succede dopo l’annuncio di matrimonio

(Di lunedì 15 gennaio 2024), la decisionedel. Con un messaggio pochi giorni fa l’influencer aveva fatto sapere: “Cuore a mille… Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘Sei bellissima, ma manca qualcosa’. E io ti dico: ‘Cosa amore?’.arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo l’anello… Ti amo mio principeunconventional. Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato evi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca”. Per i due fidanzati, che due anni fa hanno accolto in famiglia il figlio Gabriele, non è un periodo facile. La mamma di, Eleonora Giorgi, sta lottando contro un brutto male.la notizia ...

Centotrenta chilometri per arrivare, da Al Ula, al via del primo tratto cronometrato della Dakar 2024 ( scopri nel dettaglio il rally raid e come ... (247.libero)

... coadiuvata nella scelta da Fondazione CESVI, hadi supportarlo attraverso il Programma ... Negli ultimi due annidato vita in tutto il Paese a 122 iniziative dedicate a giovani, famiglie, ...Come Amministrazione, infatti, insieme alla Diocesi e al Comitato per il Centenariodi prendere un impegno verso la comunità. Tutte le iniziative che si faranno durante l'anno da parte,...Arezzo, 15 gennaio 2024 – Una villetta in località Ville e un capannone in via Poggilupi. Sono i due beni sottratti alla criminalità organizzata che sabato prossimo, con un evento pubblico, l’amminist ...Lo chef è assente su Rai 1 e Antonella Clerici spiega: "Sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca", riferendosi alla morte di Giovanna Pedretti.