Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo | promossi e bocciati

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una consolle al centro dello studio M2 di via Mecenate, a Milano. Dietro Amadeus - accanto a dj Massimo Alberti al mixer - per far ascoltare in anteprima ai giornalisti i 30 brani di2024. Un'immagine decisamente appropriata visto il dilagare in questa edizione delleuptempo...

in anteprima negli studi Rai di Milano le trenta canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 . Tanti nomi nuovi, ma anche molti habituè dell'Ariston in un mix che vorrebbe ...Credo che tutto questo potrebbe tornami utile , penso, per il pezzo che devo scrivere giusto lunedì, dopo averi trenta brani che a febbraio si contenderanno la vittoria del Festival a ...15 gen 2024 - L'anteprima: poche ballate, prevale l’italo disco. Per ora, nulla di indimenticabile e pochi rischi ...Oggi, mentre stavamo ascoltando per la prima volta le canzoni di Sanremo 2024 ... Decade quindi definitivamente (almeno finché ci sarà ancora Amadeus) il concetto di cui abbiamo sentito parlare per ...