A Napoli cinquemila ' lapidi bianche' per i minori palestinesi morti in guerra

(Di lunedì 15 gennaio 2024) AGI - Una installazione di 5.000 piccolecon i nomi e l'età deiuccisi nel conflitto nella striscia di Gaza a, in piazza Municipio, per chiedere l'immediato cessate il fuoco. L'iniziativa di Amnesty International Italia, Articolo 21. AOI, Un ponte per e la community "Fermatevi", realizzata insieme con Marisa Laurito durerà l'intera giornata e vedrà alternarsi al microfono diversi artisti, che racconteranno le storie di chi ha perso la vita in circa tre mesi di scontri e attacchi. "Chiediamo ai Governi di fare qualcosa e fare tavoli di pace, bisogna immediatamente cessare la, non ci interessano le ragioni, bisogna fermare questa strage ignobile, sonopiù di 11mila bambini, più di 23.mila civili. Non possiamo fare finta di niente", dice Laurito. ...

lapidi simboliche di cartone sono state collocate in piazza del Municipio, sullo sfondo il Maschio angioino, per ricordare i bambini palestinesi uccisi nel conflitto che si avvicina ai suoi ...