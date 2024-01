A Davos si parla di Ucraina Nuovo round di negoziati per il piano di Kyiv

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nella cittadina svizzera disi aprirà oggi il World Economic Forum, una delle kermesse più rilevanti all’interno del calendario della comunità internazionale. Ma già durante la giornata di ieri la località elvetica è stata testimone di un importante appuntamento, quando rappresentanti di 83 Paesi diversi si sono riuniti per discutere la proposta di pace promossa daper porre fine al conflitto che infuria da oramai quasi due anni. Quello tenutosi ieri è stato il quarto suldi pace ucraino in dieci punti, che vede i propri pilastri nell’integrità territoriale del Paese invaso, nel ritiro delle truppe di Mosca e nel garantire la sicurezza in campo energetico e alimentare. Gli appuntamenti precedenti avevano avuto luogo a Malta, a Jeddah e a Copenaghen. In totale, 83 delegazioni hanno preso parte ai lavori: un ...