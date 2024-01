57enne Denunciato per Utilizzo Abusivo di Lampeggiante Blu | Dispositivo Contraffatto in Auto

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pescara - Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è statodai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara per il possesso di unblu. L'uomo è stato fermato mentre guidava un'in via Volta a Pescara nella tarda serata dell'11 gennaio. Il, posizionato sul cruscotto dell'di modello WV Touran, emetteva una luce intermittente di colore blu, simile a quello utilizzato dalla Polizia di Stato. Il conducente è stato notato dai militari che hanno proceduto al controllo e alla scoperta delnonrizzato. In aggiunta al, sul cruscotto è stato rinvenuto un documento con intestazione "ministero degli interni dipartimento di ...

