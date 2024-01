50 anni della Valanga Azzurra | le sue star e l' erede Tomba

(Di lunedì 15 gennaio 2024) E' stata la cornice innevata di Trafoi, patria di Gustav Thoni, a ospitare la festa per i 50. Oltre al padrone di casa, non potevano mancare Piero Gros, Helmuth Schmalzl, ...

C’è un fermo per l’omicidio del quattordicenne romeno Alex andru Ivan, ucciso in un parcheggio della metropolitana C Pantano, nel Comune di Monte ... (thesocialpost)

La primula rossamafia era in collegamento dal carcere de L'Aquila, dov'era detenuto e prese parte ad un processo. Il boss fu arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo quasi 30di ...... rendendo "molto lento e frammentato il dibattito storico" sulla piattaforma che da, ... Ci sono oggi nuovi fronti interessanti e alternativi nell'ambitoconoscenza di piattaforma Tra i ...E' stata la cornice innevata di Trafoi, patria di Gustav Thoni, a ospitare la festa per i 50 anni della Valanga Azzurra. Oltre al padrone di ...GREZZANA (VERONA) - Maltrattamenti in famiglia a Grezzana, nel Veronese, dove un uomo di 72 anni è stato denunciato e portato in carcere a Montorio dopo aver affredito la moglie. Nel ...