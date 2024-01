17 gennaio 1988 | così nasceva Casa Vianello

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non c’erano gli smartphone a occupare il nostro tempo libero, ma c’era il piccolo schermo. Quella scatola magica, prima in bianco e nero e poi a colori, che a partire dagli anni ’30 ha dato il via a una rivoluzione. A quei tempi nessuno poteva immaginare che, proprio attraverso quello schermo, personaggi sconosciuti, poi diventati iconici, sarebbero entrati nelle nostre case. E invece è successo, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Fino ad arrivare a quel 17delquando, la coppia più amata dello spettacolo italiano, ha dato vita a uno degli show più celebri della televisione nostrana., la dimora di Sandra, Raimondo e di tutti gli italiani. La nascita diSandro e Raimondo, Raimondo e ...

Mercoledì 31Aires del Sur Un viaggio sonoro tra canzoni argentine, brasiliane, uruguayane, ... Nelha tenuto un concerto al Teatro Olimpico di Roma in omaggio a Nino Rota dedicato a ...All'ufficio anagrafe di Los Angeles, dove è nato il 15, è registrato come Sonny John Moore , ma per le vicende musicali si è dato lo pseudonimo di Skrillex . Musicista, cantante, dj e produttore lo scorso anno dopo un silenzio protrattosi per ...Brividi di freddo Anche questa mattina Siete sicuri non sia soltanto una sensazione, magari dovuta a qualche condizione morbosa stagionale Vero che nelle ultime notti, da quella fra giovedì 11 e ve ...15 gen 2024 - L'artista statunitense nel 2023 ha pubblicato due album: "Quest for fire" e "Don't get too close" ...