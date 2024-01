16 gennaio | Doppio calcio di martedì – Speciale 4 1 | consigli e pronostici sulle scommesse

... 21, nel Derby del Ticino contro la Igor Gorgonzola Novara. Gara molto difficile sulla ... Primo set - Parte subito bene la UBA che si porta sul 7 - 4 approfittando anche di unerrore di ...Momento d'oro per Alessio Alcaro : dopo aver segnato nel raduno della Rapp Under 17 di mercoledì 10, l'attaccante ex Mercadante si prende la scena anche nella vittoria del suo Vanchiglia sul campo del Pozzomaina ; due assist, uno per Florio e uno per Alickaj , che valgono il 2 - 0 finale dei ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2024 – Tre a zero e tre punti, doppio riscatto per Allianz Milano dopo l’identico risultato rimediato a campi invertiti nel girone di andata da Cisterna Volley ...CICLISMO SU PISTA. Domenica 14 gennaio ad Apeldoorn (Olanda), Stefano centra uno splendido terzo posto nei keirin dopo una cavalcata iniziata nelle qualificazioni. Elisa sale sul podio della madison ...