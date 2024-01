14enne ucciso alle porte di Roma | sentiti amici | parenti e testimoni Verifiche sulla versione del patrigno

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 –continueranno a esserein caserma a Frascati anche oggi 14 gennaio per fare luce sull’omicidio di Alexandru Ivan, ilnella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pantano a colpi di arma da fuoco. (leggi qui) In particolare si cercano riscontri anchedel compagno della madre, vero obiettivo dell’agguato, secondo gli investigatori. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Frascati vanno avanti a ritmo serratissimo. Dalla notte dell’omicidio ”ci sono ininterrotte attività di indagine e stiamo cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ci sono elementi fattuali certi da cui stiamo partendo, cosa diversa è attribuire precise ...

Per la morte di Ivan Alexandru, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio nel parcheggio della fermata della metro C nella periferia di ... (ilfattoquotidiano)

A Roma è stato Ucciso un ragazzo di 14 anni, Alexandru Ivan, con alcuni colpi di pistola esplosi in un parcheggio della metropolitana. Per l'omicidio ... (247.libero)

14enne ucciso Video su : 14enne ucciso

AGI - C'è un primo fermato per la morte di Alexandru Ivan , ilnel parcheggio della stazione della metro C di Pantano, vicino Roma, la notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso. Si tratta di un 24enne, originario dell'est Europa. Figurava tra i ...Gli occupanti di un'auto hanno aperto il fuoco nei confronti del gruppo presente nel parcheggio, esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco, uno fatale per il. Le indagini sono ancora in corso. ...Le indagini sono ancora in corso anche se è stata ricostruita quasi interamente la vicenda e sembra chiaro anche il movente ...Corum Petrow, 24 anni, si è costituito domenica 14 gennaio nella caserma dei carabinieri di Frascati spiegando di aver