101 giorni di guerra a Gaza | tutti gli aggiornamenti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tragicamente ci troviamo ad annunciare che sono passati 101da quando è iniziata questa nuova fase dellaisraelo-palestinese che ha letteralmente distrutto: tiriamo le somme. Dror Eydar: “L’obiettivo è distruggere, che è il male assoluto. Chiunque minaccia un ebreo… deve morire!” Come riuscire a dimenticare le indecorose parole dell’ex ambasciatore d’Israele Dror Eydar in diretta TV. Gli viene poi fatto notare che nella Striscia vivono soprattutto civili. Allora, è presto detto: l’ex ambasciatore ‘risolve’ la questione. Queste possono semplicemente andarsene.sta vivendo una delle crisi umanitarie più tragiche che abbiamo osservato negli ultimi anni, forse decenni.è stata effettivamente rasa al suolo: le sue scuole distrutte, la sua ...

La testata sottolinea che, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, 100fa, Biden ha appoggiato pienamente Israele con un sostegno militare e diplomatico senza precedenti e che questo sostegno è ...... Oxford Uomo, Pelle Marrone, 43 EU 89.95 62.97 Compra ora In questisono pazzeschi i ... 43 EU 119.90 71.01 Compra ora - 14% Geox U Wells C, Sneakers Uomo, Grigio (Dk Grey), 43 EU.00 86.Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia variabile, con alternanza di giornate poco nuvolose e altre molto nuvolose, accompagnate da rovesci e vento.Il bilancio del conflitto nella Striscia è sempre più drammatico per numero di vittime, sfollati e danni. Hamas mostra tre ostaggi, Netanyahu va avanti ...