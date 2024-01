Zielinski | ultimo dialogo in Arabia?

(Di domenica 14 gennaio 2024) La telenovelasembra continuare. Secondo la redazione di Sportmediaset inla dirigenza del Napoli potrebbe provare untentativo di rinnovo. Mazzarri ha portato il polacco a Ryad per la situazione delicata a centrocampo. Infatti il tecnico toscano ha gli uomini contati nella zona nevralgica del campo. Elmas ormai quasi un mese fa ha lasciato gli azzurri per approdare a Lipsia. Anguissa è in Costa d’Avorio, insieme ad Osimhen, per disputare la Coppa d’Africa. Nonostante il polacco del Napoli sia già sulla strada verso la Milano nerazzurra, inevitabile abbia seguito i compagni nella trasferta araba di Supercoppa., il tentativo estremo di De Laurentiis? La redazione di Sportmediaset, come anticipato, ritiene che il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis possa provare a ...

