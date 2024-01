Zielinski | la Gazzetta ironizza Mazzarri | «Inzaghi mi ha chiesto di tenerglielo riposato per luglio»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ieri, poco prima delle formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana, il club azzurro Napoli ha comunicato l’assenza di Ptiora causa di un affaticamento muscolare. La notizia ha destato stupore e curiosità ed anche molti dubbi considerando chef da giorni si parla del mancato rinnovo del polacco e della possibilità che abbia già un accordo con l’Inter per la prossima stagione. Alcuni uomini di mercato dicono cheavrebbe addirittura già firmato col club nerazzurro per la prossima stagione, per altri, più cauti. i milanesi vogliono che il discorso con il Napoli si chiuda definitivamente visto che è ancora aperto su un eventuale rinnovo con il club azzurro, prima di farsi avanti con il centrocampista. Quindi l’Inter non ha intenzione di avanzare nella trattativa confinché il centrocampista polacco non avrà ...