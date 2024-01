Zielinski | la Gazzetta ironizza Mazzarri | Inzaghi mi ha chiesto di tenerglielo riposato per luglio

Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Zielinski deve ancora firmare Zielinski ha in mano una proposta del L'Inter che presto potrebbe trasformarsi in un ... (247.libero)

L’Inter si sente già Zielinski in rosa . Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Zielinski deve ancora firmare Zielinski ha in mano una proposta ... (ilnapolista)

Zielinski - vuole finire la stagione al Napoli e poi decidere il futuro (Gazzetta)

La situazione di Zielinski è ancora. in bilico, non ha rinnovato con il Napoli ma non sembra, al momento intenzionato a lasciare i club in questa ... (ilnapolista)