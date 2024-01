Yes | and? traduzione e significato della canzone di Ariana Grande

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Yes?…”, il nuovo singolo diGre, pubblicato il 13 gennaio 2024 e prodotto dalla stessa artista insieme a Max Martin e ILYA, è un inno all’indipendenza, che spinge chi l’ascolta a seguire imperterrito la propria strada, senza curarsi degli altrui giudizi e delle eventuali malelingue, è un’esortazione rivolta a chiunque, tuttavia, non si fa fatica a leggere un invito ad essere se stessi, per i gay e la comunità LGBT, in generale. Il brano è accompagnato da un videoclip vivo e frenetico, in cui all’improvviso le statue di una fantomatica esibizione scultorea organizzata da, che viene pesantemente criticata per aver abbonato il pop commerciale, si sgretolano prendendo vita e do il là a un collettivo ballo sfrenato. Ma vediamo nel dettaglio il testo ...

