Yemen | le proteste in piazza contro gli attacchi di Usa e Gran Bretagna

(Di domenica 14 gennaio 2024) Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Sana'a, capitale dello, per protestareglicompiuti da Usa,alleatibasi degli Houthi. Raid aerei che sono arrivati in risposta aglicon missili e droni che gli Houthi lanciano da settimaneIsraele e le navi commerciali in transito nel Mar Rosso. Nei raid, spiega il portavoce ufficiale degli Houthi, sono morti cinque combattenti e ne sono rimasti feriti sei.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... si vota per presidente e Parlamento Ultimo Aggiornamento Fotogallery -indopo attacco Usa - Gb a Houthi Ultimo Aggiornamento Primarie Usa 2024, la corsa alla Casa Bianca Ultimo ...Ne dà notizia la tv qatariota al Jazeera , che mostra diverse foto delle, aprendo con la ... anche dall'attacco Usa - Regno Unito allo. In una foto si vede un manifestante con la ...Nuovi attacchi di Usa e Gran Bretagna contro gli Houthi in Yemen. Il Pentagono: colpite 30 località con oltre 150 bombe e missili. Per il gruppo filo-iraniano, i raid non hanno avuto un impatto sulle ...Fino a venti anni fa erano almeno quindici i cinema per adulti in città, oggi l'unico a resistere si trova in via Sardegna. Il gestore: «Uno spazio per sentirsi meno soli» ...