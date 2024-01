William presto Re? Il gesto di Carlo vale più di mille parole

Leggi su cityrumors

(Di domenica 14 gennaio 2024) ReIII si prepara a cedere il trono al figlio? Ilinaspettato del sovrano non lascerebbe più dubbi. Molti cittadini britannici percepiscono ReIII come una figura di transizione. La morte della Regina Elisabetta II ha rappresentato la fine di un’era, in quanto ultima vera monarca del Novecento. Il primogenito appare come imprigionato in un limbo tra antico e nuovo, nel quale il Principerichiama alla meta finale. Il figlio di Diana Spencer chiuderà definitivamente il capitolo associato alla datata, talvolta elitaria, corona britannica, per costruire un futuro in linea con la repentina evoluzione sociale contemporanea.re? Le indiscrezioni (cityrumors.it)Sulla base di questo, sono molti ad attendere l’incoronazione del ...