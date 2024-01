WEF Davos 2024 | ricostruire la fiducia | questo il tema | con sguardo verso il futuro | l' interno delle società e le nazioni

... secondo la stima delanticipata dal presidente del, Borge Brende, dovrebbe fermarsi al 2,9%... In rappresentanza del mondo imprenditoriale italiano, infine, sono attesi al'ad di Intesa ...... ma prenderà parte alcon l'obiettivo di rinsaldare l'appoggio dell'Occidente a Kiev. Negli ultimi due anni, Zelensky ha partecipato al Forum in videoconferenza, ma lo scorso anno asi era ...Gli organizzatori del World Economic Forum (WEF) avevano minacciato di lasciare Davos (GR) nel 2020 a causa del crescente numero di eventi che interferivano con la manifestazione, ma ora il problema ...Gli organizzatori del World Economic Forum (WEF) avevano minacciato di lasciare Davos nel 2020 a causa del crescente numero di eventi che interferivano con la manifestazione, ma ora il problema non ...