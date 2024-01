Weekend di multe a Roma | elevate almeno 1800 sanzioni per violazioni del codice della strada

(Di domenica 14 gennaio 2024) Stretta dei controllipolizia diCapitale nel. Gli agenti hanno effettuato migliaia di controlli nella Capitale durante il fine settimana: complice la movida, cala il livello di attenzione alla guida e aumentano le infrazioni alperdel. Duro lavoro per la polizia diCapitale, impegnata il sabato sera a limitare le trasgressioni di tanti conducenti spericolati. Sono stati intensificati nelle ultime ore i controlli dalle pattugliePolizia diCapitale dal centro alla periferia ...

Più di 300 persone identificate, 109 veicoli fermati, 11 mila euro di. E' il bilanco dei controlli a tappeto delle forze dell'ordine nelper contrastare la movida selvaggia nella zona di via La Lumia. Le operazioni si inquadrano nell'ambito del protocollo ...A Genova, oggi e nei primi duedei saldi ci saranno i parcheggi gratuiti nelle aree blu e ... I commercianti trasgressori incorreranno inda 516 a 3.098 euro. La norma si applica anche ...