Walter Zagaria cosa fa nella vita? È sposato? Ha figli? Cosa sappiamo del figlio di Lino Banfi

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 14 gennaio 2024) Per chi non lo sapesse, noto nel mondo dello spettacolo, non è altro che ilo dell’amato attore– il cui nome all’anagrafe è Pasqualeha costruito, un po’ sulla falsariga del padre, una carriera nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme della famiglia. Nato il 23 gennaio 1968,è noto per la sua riservatezza e il suo impegno nel campo cinematografico e televisivo. Non ci resta che indagare un po’ sulla suaprivata in particolare modo. Carriera professionale diQuale secondogenito die di sua moglie Lucia (la primaa della coppia è l’attrice Rosanna ...