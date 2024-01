Voragine nel solaio durante il ricevimento | i proprietari dell’ex convento | «Un incidente tragico e imprevedibile»

(Di domenica 14 gennaio 2024) «Siamo attoniti e sgomenti, è stato unevento. Non riusciamo a comprendere come sia accaduto». Le famiglie Tonti e Fabbrini,e deldi Giaccherino di Pistoia dove sabato 13 gennaio è crollato ilinghiottendo decine di invitati a una festa di matrimonio, hanno reso pubblico un messaggio di vicinanza alle famiglie degli sposi e agli ospiti presenti nella struttura al momento dell’. La Procura di Pistoia, che ha sequestrato l’exadibito a location per cerimonie, dovrebbe aprire un’indagine per lesioni colpose. L’exdi Giaccherino risale ai primi anni del ‘400 e fino a una ventina di anni fa ha ospitato una comunità di frati francescani. Dal 2005 è stato ceduto alla attuale ...

Le immagini dellache si è aperta nella sala da ballo potevano far pensare a un incidente ... assieme al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e agli assessori, per il pronto intervento...pavimento, precipitano gli invitati al matrimonio: decine di feriti, 5 sono graviUn solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è crollato: cinque persone sono state portate in ospedale e, ha spiegato il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ...