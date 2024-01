Volley maschile | Superlega | Perugia brilla e trionfa su Civitanova

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nella serata del 14 gennaio, sono diverse le squadre in campo per la terza giornata di ritorno di Supelega. Piacenza, in trasferta, piega Saturnia per 1-3. La squadra ospite si impone nel primo set, che si conclude 21-25, ma viene poi sorpresa nel secondo, con Saturnia che vince 25-23. I piacentini riprendono le redini della partita tra le mani e vincono il terzo e il quarto set 17-25 e 23-25. Nel frattempo, Padova perde in casa contro Taranto per 2-3. I padroni di casa vincono il primo set 25-23, ma si devono arrendere in quello successivo per 22-25. Il terzo parziale vede Taranto trovare il successo sul 20-25, con Padova che risponde nel quarto 25-23. Infine, il quinto e ultimo set viene vinto da Taranto 12-15. Poco più tardi, Milano trova la vittoria per 3-0 contro Latina. La squadra di casa domina il match, vincendo 25-22, 25-17 e 25-23 i vari parziali. Successo netto anche per ...