Volley | ingaggio record per Boskovic

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 L’Eczacibasi ha rilanciato e superato l’offerta del Vakifbank per l’opposta serba e ieri ha così confermato il rinnovo del contratto: Tijanasarà ancora una loro giocatrice.L’(non ancora ufficialmente confermato dal club, ma dato già per certo da tutta la stampa) si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione.Un nuovoper la pallavolo mondiale, che farebbe dellal’atleta più pagata nella storia del nostro sport.

Tijana Boskovic giocherà ancora con la maglia dell'Eczacibasi Istanbul, recente vincitrice del Mondiale per club femminile. La fuoriclasse serba due volte campionessa mondiale con la sua nazionale ves ...