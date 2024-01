Volley femminile | Serie A1 | Conegliano ha la meglio su Chieri in cinque set

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel tardo pomeriggio del 14 gennaio vanno in scena diverse partite valide per il campionato diA1 di. Vallefoglia vince in casa contro il Cuneo, partita terminata 3-1. La formazione casalinga trova il successo nei primi due set per 25-17 e 25-20. Nel terzo parziale, Cuneo riesce a rispondere, mettendo le avversarie in difficoltà e vincendo il set 25-16. Infine, Vallefoglia ritrova la grinta sul finale e conquista il quarto parziale per 25-21. Poco dopo, Novara vince su Pinerolo per 3-1. La partita è molto combattuta sin dal primo set, che si conclude con la vittoria di Novara per 26-24. Nel secondo parziale, sono le ospiti ad avere laper 23-25. Il terzo set torna nelle mani delle novaresi, che trovano il successo per 25-22 e infine danno lo strappo nell’ultimo parziale, che termina ...