Volley femminile | Conegliano si salva dalla prima sconfitta! Haak | Mingardi e Akimova scatenate in Serie A1

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 16ma giornata dellaA1 diha seriamente rischiato di perdere lapartita dell’anno, dopo aver vinto quindici incontri di campionato, cinque di Champions League e uno di Supercoppa Italiana. Le Campionesse d’Italia si sono infatti trovate in svantaggio per 2-1 e 27-26 contro Chieri, ma sono riuscite ad annullare un match-point, hanno avuto la meglio nell’infinitaai vantaggi e poi si sono imposte al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Pantere sono state prese per manoscatenata opposto Isabelle(28 punti), ma si sono distinte anche le schiacciatrici Khalia Lanier (17) e Kathryn Plummer (21). La regista ...